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«Сочи» пропустил 7 шайб в первом матче под руководством Назарова

19:33
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Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой белорусского клуба со счетом 7:3.

Автором победной шайбы стал форвард «Динамо» Марио Кемпе, который оформил дубль. У «Сочи» две шайбы забросил Никита Точицкий, 3 очка набрал Янис Якс (1+2).

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«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 3:7 (1:1, 1:3, 1:3)

Голы: Горбунов — 2 (Альмквист, Воронин), 9:26 — 0:1. Якс — 2 (бол., Мищенко, Петьков), 19:41 — 1:1. Алистров — 3 (Линдхольм, Граовац), 21:34 — 1:2. Точицкий — 1 (бол., Мищенко, Якс), 22:19 — 2:2. Бенгтссон — 2 (Бек, Граовац), 28:03 — 2:3. Кемпе — 2 (Суворов, Сапего), 36:08 — 2:4. Варфоломеев — 2 (Воронин, Линдхольм), 43:27 — 2:5. Точицкий — 2 (бол., Якс, Вихарев), 47:28 — 3:5. Кемпе — 3 (бол., Бенгтссон, Бек), 49:12 — 3:6. Варфоломеев — 3 (бол., Усов, Теденбю), 59:22 — 3:7.

Вратари: Хелльберг (Третьяк, 43:27) — Колосов.

Штраф: 23 — 21.

Броски: 34 (10+12+12) — 31 (8+14+9).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

3 октября. Сочи. ДС Большой.

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Александр Кравченко все материалы автора

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