КХЛ: «Амур» — «Спартак», «Авангард» — «Северсталь» и другие матчи 23 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

10.00 мск. «Амур» — «Спартак»

14.00. «Авангард» — «Северсталь»

17.00. «Нефтехимик» — «Барыс»

17.00. «Торпедо» — «Куньлунь»

17.00. «Сочи» — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут