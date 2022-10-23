Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:32

Главный тренер «Сочи» Назаров: «Впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают долгосрочные травмы»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас много молодежи в команде, такая ситуация, еще два человека травмировалось сегодня. Такое случается, мы этому абсолютно не рады. Будем надеяться, что один травмированный игрок восстановится к следующему домашнему матчу, но пока немножко все плачевно в плане травм. Они обрушились на нас, как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причем долгосрочные — у кого ключица, у кого колено, у кого пах.

Поиск усиления? Рынок не такой открытый, выскакивают какие-то фамилии, но это ребята, которые больше месяца не играли в хоккей. Взять горячего игрока, чтобы он закрыл эту дырку, практически нереально. Могу уверовать болельщиков, что в следующей игре ребята выйдут биться, умирать, независимо каким составом», — приводит слова Назарова сайт КХЛ.

«Сочи» проиграл седьмой матч подряд, команда Назарова с 9 очками после 20 игр занимает последнее место на Западе.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/23/504294.html
КХЛ
Андрей Назаров
0
Читайте также
Кубок мира точно пройдет без наших лыжников. А мы ждали что-то другое?
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Спартак» обыграл «Амур», «Авангард» — «Северсталь» и другие матчи 23 октября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 23 11 12 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 22 11 11 23
6 Ак Барс 20 9 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Нефтехимик 21 9 12 19
9 Трактор 21 8 13 19
10 Авангард 21 8 13 18
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Металлург – Ак Барс
 - : -
24.10 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
24.10 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости