Тренер «Куньлуня» грубо ответил корреспонденту после поражения от «Торпедо»: «Задайте вопрос, который имеет смысл»

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» (3:2) главный тренер китайской команды Грег Айрленд, раздосадованный поражением на последних секундах, резко ответил нижегородскому корреспонденту КХЛ-ТВ.

На вопрос «Только ли удача помешала вашей команде победить?», тот в сердцах бросил: «Мы пропустили за 24 секунды до конца, задайте вопрос, который имеет смысл!» — после чего покинул флэш-зону, не дожидаясь окончания интервью.

«Куньлунь» потерпел третье поражение подряд, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками.