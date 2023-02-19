КХЛ: «Амур» — «Ак Барс», СКА — «Трактор» и другие матчи 19 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

19 февраля, воскресенье

10.00 (мск) «Адмирал» — «Автомобилист»

10.00 «Амур» — «Ак Барс»

17.00 СКА — «Трактор»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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