Найт и Шалунов — самые дорогие игроки КХЛ, Радулов — в топ-5, Яшкин — шестой

По информации «СЭ», самые дорогие игроки КХЛ в сезоне-2022/23 — Корбан Найт («Авангард») и Максим Шалунов («Локомотив»). Их зарплата без учета бонусов составляет 90 миллионов рублей в год.

В топ-5 входят также Владимир Ткачев («Авангард»), Александр Радулов («Ак Барс») и Антон Бурдасов («Трактор») с зарплатой по 80 миллионов рублей в год. Следом идет Дмитрий Яшкин из СКА (77).

Полный рейтинг топ-зарплат КХЛ — сегодня на сайте «СЭ»