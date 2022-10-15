Тренер Соколов останется в штабе «Магнитки» после прихода Рябыкина

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин войдет в тренерский штаб «Металлурга» и станет помощником Ильи Воробьева. По информации «СЭ», прежний тренер «Магнитки» по защитникам Андрей Соколов сохранит место в штабе команды.

10 октября «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Рябыкиным. Омичи набрали 13 очков в 16 матчах и до смены тренера занимали восьмое место в турнирной таблице «Востока». 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года, в мае 2022-го он возглавил «Авангард».