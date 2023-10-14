«Куньлунь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» в гостях вырвал победу у «Куньлуня» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Булат Шафигуллин.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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