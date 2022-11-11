Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»
Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Миначне выиграли со счетом 2:1.
В составе «зубров» голами отметились защитник Джозеф Душак и нападающий Дмитрий Соколов.
У «Локо» отличился форвард Артур Каюмов.
Минчане выиграли четвертый матч подряд и набрали 32 очка, занимает шестое место в Западной конференции. «Локоомтив» идет вторым на Западе (30 очков).
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«Динамо Мн» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Каюмов — 7 (бол., Сергеев, Алексеев), 13:17 — 0:1. Душак — 4 (бол., Меркли, Спунер), 48:12 — 1:1. Соколов — 5 (Пинчук, Емелин), 54:35 — 2:1.
Вратари: Колосов — Бочаров.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 19 (7+6+6) — 21 (4+4+13).
Судьи: Бирин, Наумов.
11 ноября. Минск. «Минск-Арена». 11940 зрителей.
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