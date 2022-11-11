Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 ноября, 21:55

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Миначне выиграли со счетом 2:1.

В составе «зубров» голами отметились защитник Джозеф Душак и нападающий Дмитрий Соколов.

У «Локо» отличился форвард Артур Каюмов.

Минчане выиграли четвертый матч подряд и набрали 32 очка, занимает шестое место в Западной конференции. «Локоомтив» идет вторым на Западе (30 очков).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Каюмов — 7 (бол., Сергеев, Алексеев), 13:17 — 0:1. Душак — 4 (бол., Меркли, Спунер), 48:12 — 1:1. Соколов — 5 (Пинчук, Емелин), 54:35 — 2:1.

Вратари: Колосов — Бочаров.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 19 (7+6+6) — 21 (4+4+13).

Судьи: Бирин, Наумов.

11 ноября. Минск. «Минск-Арена». 11940 зрителей.

ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
1
0
Читайте также
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» победил ЦСКА в первом матче после увольнения главного тренера

КХЛ: «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду», «Спартак» обыграл ЦСКА и другие матчи 11 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
13.11 17:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
13.11 17:00
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости