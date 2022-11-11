Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Миначне выиграли со счетом 2:1.

В составе «зубров» голами отметились защитник Джозеф Душак и нападающий Дмитрий Соколов.

У «Локо» отличился форвард Артур Каюмов.

Минчане выиграли четвертый матч подряд и набрали 32 очка, занимает шестое место в Западной конференции. «Локоомтив» идет вторым на Западе (30 очков).

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«Динамо Мн» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Каюмов — 7 (бол., Сергеев, Алексеев), 13:17 — 0:1. Душак — 4 (бол., Меркли, Спунер), 48:12 — 1:1. Соколов — 5 (Пинчук, Емелин), 54:35 — 2:1.

Вратари: Колосов — Бочаров.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 19 (7+6+6) — 21 (4+4+13).

Судьи: Бирин, Наумов.

11 ноября. Минск. «Минск-Арена». 11940 зрителей.