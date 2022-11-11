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11 ноября, 22:18

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Остаемся с Галактионовым хорошим друзьями»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал новость о том, что Михаил Галактионов принял решение покинуть пост главного тренера команды.

«Я думаю, клуб очень вырос с его приходом, с его работой. Мы очень хорошо развиваемся. Мы сразу говорили, что мы делаем ставку на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба.

От лица клуба хочу сказать ему огромное спасибо. Мы остаемся хорошим друзьями. Кто знает, что будет дальше? Так что желаем ему успехов в будущем», — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.

Галактионов возглавил «Нижний Новгород» 16 июня, соглашение со специалистом было рассчитано на два года.

Команда на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей.

 
Михаил Галактионов. Михаил Галактионов объявил об уходе из «Нижнего Новгорода» после победы над «Ахматом»

 

ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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