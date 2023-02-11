«Северсталь» в серии буллитов переиграла «Амур»

«Северсталь» переиграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее были череповчане — 2:0.

У хозяев по шайбе забросили Руслан Абросимов, Егор Морозов и Игорь Гераськин. У гостей дублем отметился Яков Рылов, а еще однажды забил Руслан Педан.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Северсталь» с 66 очками занимает 7-е место. У «Амура» 65 очков и 8-я позиция на Востоке.

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«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Абросимов — 10 (бол., Гераськин, Хабаров), 7:09 — 1:0. Педан — 1 (Николишин), 10:50 — 1:1. Рылов — 3 (Гребенкин, Дубакин), 14:37 — 1:2. Морозов — 7 (бол., Суворов, Пресс), 19:20 — 2:2. Гераськин — 12 (бол., Абросимов, Вовченко), 33:32 — 3:2. Бочаров — 10 (бол., Рылов, Николишин), 39:04 — 3:3.

Победный буллит: Морозов.

Вратари: Шугаев — Калниньш.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 40 (19+9+8+4) — 21 (6+9+3+3).

Судьи: Морозов, Соин.

11 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».