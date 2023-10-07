КХЛ: «Авангард» сыграет с «Трактор», «Сочи» — «Северсталь» и другие матчи 7 октября
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
7 октября, субботу
17.00 «Динамо» Москва — «Торпедо»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|СКА
|14
|7
|7
|14
|9
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
Результаты / календарь
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
|7.10
|13:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|7.10
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|7.10
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
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