«Торпедо» одержало крупную победу над «Динамо», забросив московской команде 7 шайб
«Торпедо» разгромило московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:1.
Победу клубу из Нижнего Новгорода принесли хет-трик Василия Атанасова, дубль Игоря Ларионова, а также заброшенные шайбы Максима Летунова и Антона Силаева. У московской команды единственный гол забил Никита Гусев.
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 15 играх. Команда одержала 11 побед в текущем сезоне КХЛ. «Динамо» идет на 4-й строчке (20 очков в 15 встречах).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:7 (0:1, 1:6, 0:0)
Голы: Атанасов — 8 (Гончарук), 17:20 — 0:1. Ларионов — 3 (бол., Атанасов, Фирстов), 21:56 — 0:2. Гусев — 6 (мен., Пыленков, Ожиганов), 24:39 — 1:2. Атанасов — 9 (бол., Летунов), 24:55 — 1:3. Атанасов — 10 (бол., Кручинин, Конюшков), 26:36 — 1:4. Летунов — 9 (Стеклов, Ян), 31:08 — 1:5. Силаев — 2 (Ян), 35:42 — 1:6. Ларионов — 4 (Линч), 38:11 — 1:7.
Вратари: Коновалов (К.Л. Волков, 26:36, Коновалов, 38:11) — Гуска.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 25 (5+10+10) — 22 (8+13+1).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
7 октября. Москва. «ВТБ Арена».
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