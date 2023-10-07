Главный тренер «Северстали» Козырев — о разгроме над «Сочи»: «На мой взгляд, счет не отображает соотношения сил»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о разгромной победе над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (10:1).
«Интересный матч получился с нашей стороны — те моменты, которые создали, нам удалось реализовать. На мой взгляд, счет не отображает соотношения сил, у соперника тоже были моменты, но здорово сыграл наш вратарь. Ключевым эпизодом стало большинство, которое у нас сработало, это было переломным моментом. Главное — это наш стиль, которого мы придерживаемся. Да, не всегда получается реализовать возможности, которые создаем, но это объяснимо — у нас молодая команда, ей свойственна волнообразная игра», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козырева.
«Северсталь» поднялась на 8-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 14 играх. 9 октября череповецкая команда на своем льду примет московское «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|7.10
|13:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|3 : 4
|7.10
|14:00
|
Авангард – Трактор
|1 : 4
|7.10
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 7
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|1 : 10