КХЛ примет решение о дальнейшем проведении регулярного чемпионата завтра

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет решение о дальнейшем проведении регулярного чемпионата завтра.

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет решение о дальнейшем проведении регулярного чемпионата завтра.

После вчерашнего совещания с клубами лига проработает все варианты продолжения сезона, предложит их участникам чемпионата, после чего завтра, 13 января, соберет еще одно совещание, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении регулярки и формате плей-офф.

На данный момент количество отмененных или перенесенных из-за коронавируса матчей в нынешнем сезоне достигло 17. Сегодня, 12 января, лига объявила об отмене игры «Динамо» (Москва) — «Спартак», которая должна была состояться завтра.