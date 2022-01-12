Форвард «Динамо» Ведин выбыл до конца сезона
По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона.
По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона.
В текущем сезоне 28-летний шведский хоккеист провел 26 матчей за «Динамо» и набрал 14 (7+7) очков.
Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ конференции на Западе с 64 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|47
|30
|17
|66
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|48
|28
|20
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|47
|18
|29
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|35
|14
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|49
|26
|23
|57
|7
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|50
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|44
|17
|27
|40
|11
|Адмирал
|48
|14
|34
|33
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
Результаты / календарь
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
17.01
19.01
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 1
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|12.01
|20:30
|
Динамо Р – Динамо Мн
|- : -
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