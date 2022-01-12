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Сегодня, 14:22

Форвард «Динамо» Ведин выбыл до конца сезона

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Антон Ведин.
Фото Instagram
По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона.

По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона.

В текущем сезоне 28-летний шведский хоккеист провел 26 матчей за «Динамо» и набрал 14 (7+7) очков.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ конференции на Западе с 64 очками.

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