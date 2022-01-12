Форвард «Динамо» Ведин выбыл до конца сезона

По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона.

По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона.

В текущем сезоне 28-летний шведский хоккеист провел 26 матчей за «Динамо» и набрал 14 (7+7) очков.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ конференции на Западе с 64 очками.