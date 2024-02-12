«Сибирь» и Федор Гордеев расторгли контракт

Защитник «Сибири» Федор Гордеев расторг контракт с клубом, сообщает пресс-служба КХЛ.

Утверждается, что это произошло по инициативе 25-летнего хоккеиста.

Ранее в понедельник КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений. Спорная ситуация была связано именно с Гордеевым, который обладал статусом легионера. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.

«Сибирь» подписала контракт с Гордеевым летом прошлого года. Он провел за команду 42 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков.