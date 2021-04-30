КХЛ назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина-2021. В четырех номинациях победили хоккеисты «Авангарда», который выиграл трофей, обыграв ЦСКА (4-2 — общий счет).
Лучшим вратарем признали Шимона Грубеца, который одержал с омичами четыре победы в шести играх. Процент отраженных бросков 29-летнего чеха составил 95. Коэффициент надежности — 1,49.
Лучший защитник — Дамир Шарипзянов. 25-летний российский хоккеист набрал 2 (0+2) очка при 14 бросках по воротам.
Лучшим нападающим стал Рид Буше. 27-летний американец набрал 4 (3+1) очка и стал лучшим снайпером финальной серии с ЦСКА.
Лучший новичок — Клим Костин. На счету 21-летнего россиянина 2 (1+1) очка. Он нанес 11 бросков и совершил 22 силовых приема.
Лучшими игроками Финала Кубка Гагарина признаны:— КХЛ (@khl) April 29, 2021
?? Шимон Грубец («Авангард»)
?? Дамир Шарипзянов («Авангард»)
?? Рид Буше («Авангард»)
?? Клим Костин («Авангард») pic.twitter.com/d6XUEvYkUe
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