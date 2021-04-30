Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Амур» погасил долги перед форвардом «Авангарда» Якуповым

30 апреля 2021, 22:50
Теги:

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов сообщил, что хабаровский «Амур» полностью погасил задолженность по зарплате.

«Амур» выплатил долги, это было в начале февраля. Все погасили, было неожиданно и приятно", — цитирует Якупова ТАСС.

В сезоне-2020/21 Якупов до перехода в «Авангард» провел за «Амур» 15 матчей и набрал 6 (1+5) очков. За омский клуб у него 22 матча и 10 (6+4) очков. Ранее форвард на два года продлил контракт с обладателями Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11289761

Читайте также

Виктория Боня — жене Кокорина: «За твоего мужа я рвала зад!»
Список погибших в в страшном ДТП девочками-баскетболистками в Ставрополье
Битцевский маньяк: «За Навальным я бы пошел с удовольствием»
Следователи раскрыли убийство советского композитора в 2008 году

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд