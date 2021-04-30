«Амур» погасил долги перед форвардом «Авангарда» Якуповым

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов сообщил, что хабаровский «Амур» полностью погасил задолженность по зарплате.

«Амур» выплатил долги, это было в начале февраля. Все погасили, было неожиданно и приятно", — цитирует Якупова ТАСС.

В сезоне-2020/21 Якупов до перехода в «Авангард» провел за «Амур» 15 матчей и набрал 6 (1+5) очков. За омский клуб у него 22 матча и 10 (6+4) очков. Ранее форвард на два года продлил контракт с обладателями Кубка Гагарина.