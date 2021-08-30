Канадский тренер по физической подготовке вошел в тренерский штаб ЦСКА

Канадский тренер по физической подготовке Хассан Саид присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Дмитрия Пирожкова.

С 2013 по 2017 канадец уже работал в системе армейского клуба. Вместе с ним «Красная Армия» завоевала Кубок Харламова в сезоне-2016/17.