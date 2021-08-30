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Канадский тренер по физической подготовке вошел в тренерский штаб ЦСКА

14:10
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Канадский тренер по физической подготовке Хассан Саид присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Дмитрия Пирожкова.

С 2013 по 2017 канадец уже работал в системе армейского клуба. Вместе с ним «Красная Армия» завоевала Кубок Харламова в сезоне-2016/17.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/khassan_said_voshel_v_trenerskiy_shtab_tsska/

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Александр Кравченко все материалы автора

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