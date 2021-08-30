Канадский тренер по физической подготовке вошел в тренерский штаб ЦСКА
14:10
Канадский тренер по физической подготовке Хассан Саид присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Дмитрия Пирожкова.
С 2013 по 2017 канадец уже работал в системе армейского клуба. Вместе с ним «Красная Армия» завоевала Кубок Харламова в сезоне-2016/17.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/khassan_said_voshel_v_trenerskiy_shtab_tsska/
Читайте также
«Это самое смешное дерьмо, которое я видел». Что сказали бойцы ММА о поединке Джейка Пола и Тайрона Вудли
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю