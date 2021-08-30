Хоккеист Иван Телегин женился на дочери миллионера

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин женился на Марии Гончар. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Московской области, сообщает «Вокруг ТВ».

Телегин и Гончар вместе около двух лет. Спортсмен сделал предложение возлюбленной весной 2021 года в родном городе девушки — Нижневартовске. По информации СМИ, семья Гончар является финансово обеспеченной. Девушка — дочь миллионера, утверждает StarHit.

В декабре 2019 года Телегин развелся с певицей Пелагеей. Они поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Хоккеист и певица продолжают делить совместно нажитое имущество.