Хоккеист Иван Телегин женился на дочери миллионера
14:41
Нападающий «Авангарда» Иван Телегин женился на Марии Гончар. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Московской области, сообщает «Вокруг ТВ».
Телегин и Гончар вместе около двух лет. Спортсмен сделал предложение возлюбленной весной 2021 года в родном городе девушки — Нижневартовске. По информации СМИ, семья Гончар является финансово обеспеченной. Девушка — дочь миллионера, утверждает StarHit.
В декабре 2019 года Телегин развелся с певицей Пелагеей. Они поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Хоккеист и певица продолжают делить совместно нажитое имущество.
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