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Хоккеист Иван Телегин женился на дочери миллионера

14:41
Иван Телегин и Мария Гончар. Фото Instagram
Иван Телегин и Мария Гончар. Фото Instagram
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Нападающий «Авангарда» Иван Телегин женился на Марии Гончар. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Московской области, сообщает «Вокруг ТВ».

Телегин и Гончар вместе около двух лет. Спортсмен сделал предложение возлюбленной весной 2021 года в родном городе девушки — Нижневартовске. По информации СМИ, семья Гончар является финансово обеспеченной. Девушка — дочь миллионера, утверждает StarHit.

В декабре 2019 года Телегин развелся с певицей Пелагеей. Они поженились в 2016 году, у них есть дочь Таисия. Хоккеист и певица продолжают делить совместно нажитое имущество.

Дополнительная информация:

https://www.vokrug.tv/article/show/16302570471/

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