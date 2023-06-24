Стала известна зарплата Лайпсика в СКА

Как стало известно «СЭ», новичок СКА Брендан Лайпсик будет получать по 50 миллионов рублей в год.

Также предусмотрены бонусы за 25 набранных очков в регулярном чемпионате: в следующем сезоне — 10 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 — 5 миллионов.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Металлург». Он набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 играх.