Лайпсик, Чибисов и еще шесть игроков покинули «Металлург»

«Металлург» объявил об уходе 8 игроков.

Команду покинули защитники Коди Керран и Артем Земченок, а также нападающие Александр Бурмистров, Джош Карри, Брендэн Лайпсик, Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко.

В минувшем сезоне «Металлург» дошел до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» (0-4).