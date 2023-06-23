СКА объявил о подписании контракта с Лайпсиком

Канадский нападающий Брендан Лайпсик подписал контракт со СКА.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 2 сезона. Лайпсик будет играть под 88 номером.

«СЭ» еще в мая информировал, что форвард подпишет контракт со СКА.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Металлург». Он набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 играх.