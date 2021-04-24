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Каменский считает, что «Авангард» победил ЦСКА за счет командной игры

20:58
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу «Авангарда» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4:3 ОТ).

«Это плей-офф, война. Красивый хоккей, острая борьба. «Армейцы» сравняли счет за секунду до сирены — зрителям было, на что посмотреть, думаю, они довольны. Повлияли ли на результат удаления Локтионова и Шалунова у ЦСКА? Конечно, такие матч-штрафы влияют — выбыло два ведущих игрока. Команде было тяжело перестроиться, потом обороняться, они потратили много сил. А «Авангард» победил за счет командной игры. Они играли с желанием, которого, наверное, оказалось больше — они забросили победную шайбу в меньшинстве. Но это игра-качели, этим плей-офф и красен. Чем ближе к Кубку, тем более непредсказуемы результаты встреч. Одна ошибка будет решать исход матча», — цитирует Каменского «Газета.Ru».

Счет в серии — 2:2. Следующий матч противостояния между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/24/n_15901688.shtml

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры