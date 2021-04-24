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Хартли — о состоянии Стася: «Андрея увезли в больницу»

20:45
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопросы журналистов после победы над ЦСКА в четвертом матче финала Кубка Гагарина (4:3 ОТ).

— ЦСКА сегодня здорово провел начало матча и поставил нас в трудное положение, забив два гола, — сказал Хартли. — Но сложно выразить словами, как сильно я уважаю своих игроков за то, как они проявляют свой характер. Это было заметно с первых дней тренировочных сборов, по ходу сезона и сейчас в плей-офф проявляется в большей степени. Они никогда не сдаются, не опускают руки. Очень часто на нашем пути встречались большие препятствия, но мы их преодолевали.

Медленно, но верно мы движемся к своей цели. Мы забиваем во втором и третьем периодах, в овертайме. Думаю, многие команды были бы сломлены, пропустив такой гол, как мы сегодня от Робинсона меньше, чем за две секунды до конца третьего периода. Но нас это не подкосило. В раздевалке мы перестроились и зарядились на овертайм. Гол в меньшинстве — это что-то потрясающее, за пределами реальности. Я тренирую уже 27 лет. «Авангард» однозначно входит в топ-3 команд, с которыми я работал.

— Почему не играл Кирилл Семенов?

— У него повреждение.

— Как состояние Андрея Стася после столкновения с Максимом Шалуновым?

— Андрея увезли в больницу, ему предстоит пройти все необходимые обследования. Считаю, что это был очень грязный прием — такого не должно быть в хоккее. Не понимаю, зачем было это делать? Удар в голову вслепую — очень некрасиво.

(Михаил Скрыль)

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