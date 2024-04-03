Каменский назвал причину поражения «Трактора» в первом матче серии с «Локомотивом»

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский поделился мнением о первом матче в серии третьего раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (5:2). Счет в серии 1-0.

«Трактор» долго не играл, может быть, поэтому уступили. У команды был большой перерыв, из-за этого так сыграла. «Локомотив» все-таки в игровом режиме идет. Наверное, одна из причин», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Вторая игра состоится 4 апреля в Ярославле. Начало — 19.30 мск.