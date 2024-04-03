Стала известна зарплата Уила по новому контракту с «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Джорданом Уилом на два года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Уила составит 85 миллионов рублей в год.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 31-летний форвард провел 66 матчей, в которых набрал 77 (30+47) очков. В Кубке Гагарина у него 10 игр и 9 (4+5) очков.