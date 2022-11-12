Буцаев — о поражении от «Автомобилиста»: «Претензий по игре и работе к команде нет»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Интересный матч получился, конечно, не говорим про результат. Где-то даже мы играли хорошо, проделали хорошую работу, создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать. В третьем периоде понимали, что соперник будет играть на контратаках, и одна из них превратилась в третий гол. Претензий по игре и работе к команде нет. Сегодня нам противостояла одна из лучших команд по игре в большинстве, что мы и ожидали. Мастерство никуда не денешь, они четко разыгрывают комбинации, и техническое исполнение хорошее», — цитирует пресс-служба КХЛ Буцаева.
«Витязь» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. «Автомобилист» лидирует на «Востоке» с 40 очками.
В следующем матче «Витязь» 14 ноября сыграет с «Нефтехимиком», а «Автомобилист» 15 ноября встретится с «Барысом».
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