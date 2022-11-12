Игорь Гришин назначен на пост главного тренера «Спартака»

Игорь Гришин назначен на пост главного тренера «Спартака».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом подписан до конца сезона, с опцией продления.

В нынешнем сезоне Гришин возглавлял воскресенский «Химик», выведя фарм-клуб «Спартака» в лидеры ВХЛ в статусе самой результативной команды лиги. Воскресенская команда занимает четвертое место с 32 очками в 22 матчах.

10 ноября красно-белые объявили, что Борис Миронов уволен с должности главного тренера. Вместе с ним штаб покинул ассистент Егор Башкатов.

«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, имея на своем счету 29 очков в 30 играх.