Кожевников — о дебюте Ковальчука: «Было ясно, что он войдет в команду. Опыт большой»

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в матче против «Куньлуня» (5:2).

«Было ясно, что он войдет в команду. Опыт большой. Здорово, что в конце забил в пустые ворота. В них надо еще попасть, так что начало хорошее. Не скажу, что это фантастика, но он пока вкатывается, для этого нужно время. Все будет у него хорошо», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

40-летний форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак» в КХЛ в концовке матча с «Куньлунем». Игра против китайской команды стала для Ковальчука первой с сезона-2020/21, в котором он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».