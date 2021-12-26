Кагарлицкий и Адамчук продлили контракты с «Ак Барсом»

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, информирует сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Кагарлицкий присоединился к «барсам» в мае 2021 года. В текущем сезоне он лучший бомбардир команды с 30 (10+20) набранными очками в 41-й игре.

По ходу чемпионата форвард достиг отметок в 150 заброшенных шайб, 250 результативных передач и 400 набранных очков в чемпионатах КХЛ.

Также «Ак Барс» продлил контракт с 27-летним защитником Кириллом Адамчуком. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24.

Защитник выступает за команды системы «Ак Барса» с перерывами с 2015 года. В текущем сезоне Адамчук принял участие в 39 матчах и отличился тремя результативными передачами. Защитник входит в семерку лучших игроков лиги по количеству силовых приемов (101).