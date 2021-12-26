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ЦСКА сыграет с минским «Динамо» в ретро-форме образца 1980-х годов

11:19
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ЦСКА сыграет с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в ретро-форме, основой для которой стала форма образца 1980-х годов, сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча состоится сегодня, 26 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 41 матча регулярного чемпионата ЦСКА набрал 56 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» после 42 встреч с 48 очками располагается на восьмой позиции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hccska/status/1475006780514213888

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Карен Саркисян все материалы автора
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