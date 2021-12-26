Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал заключение новых контрактов с Адамчуком и Кагарлицким
18:57
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал заключение новых контрактов с защитником Кириллом Адамчуком и нападающим Дмитрием Кагарлицким.
«Адамчук хорошо проявляет себя по ходу сезона, его жесткость в обороне приносит команде много пользы.
Мы видим его прогресс и перспективу роста, Кирилл еще будет развиваться. Потому решение продлить контракт сейчас считаем своевременным.
Кагарлицкий — один из лучших форвардов КХЛ, лидер «Ак Барса» в этом сезоне. Он хорошо влился в нашу команду, его высокий профессионализм помогает клубу на льду и в раздевалке.
Мы рады, что сохранили такого ценного игрока в Казани, будем делать все, чтобы вместе выиграть кубок», — приводит слова генменеджера сайт КХЛ.
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