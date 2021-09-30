Иван Николишин заключил контракт с «Амуром» на один год

«Амур» сообщил о подписании контракта с нападающим Иваном Николишиным.

Соглашение с 25-летним россиянином носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Летом 2021 года Николишин проходил просмотр в «Амуре». Нападающий начал сезон-2021/22 в составе «Нефтяника» из Альметьевска в ВХЛ, на его счету 10 (1+9) очков в 9 матчах за команду.