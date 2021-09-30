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Иван Николишин заключил контракт с «Амуром» на один год

10:23
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«Амур» сообщил о подписании контракта с нападающим Иваном Николишиным.

Соглашение с 25-летним россиянином носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Публикация от Hockey Club Amur (@hcamur)

Летом 2021 года Николишин проходил просмотр в «Амуре». Нападающий начал сезон-2021/22 в составе «Нефтяника» из Альметьевска в ВХЛ, на его счету 10 (1+9) очков в 9 матчах за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора

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