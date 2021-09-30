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«Автомобилист» подписал однолетний контракт со Станиславом Гареевым

09:49
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«Автомобилист» объявил о заключении контракта с защитником Станиславом Гареевым.

Соглашение с 27-летним россиянином носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Гареев выступал за «Трактор», на его счету 1 заброшенная шайба в 24 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф защитник принял участие в 3 встречах и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6556/

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Иван Торопцев все материалы автора

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