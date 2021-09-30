«Автомобилист» подписал однолетний контракт со Станиславом Гареевым
09:49
«Автомобилист» объявил о заключении контракта с защитником Станиславом Гареевым.
Соглашение с 27-летним россиянином носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2021/22.
??Станислав Гареев стал игроком «Автомобилиста»— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) September 30, 2021
С защитником заключён двусторонний контракт до конца сезона.https://t.co/Cypt7MlHOI pic.twitter.com/9J98IuS9D4
В сезоне-2020/21 Гареев выступал за «Трактор», на его счету 1 заброшенная шайба в 24 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф защитник принял участие в 3 встречах и не отличился результативными действиями.
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