«Автомобилист» подписал однолетний контракт со Станиславом Гареевым

«Автомобилист» объявил о заключении контракта с защитником Станиславом Гареевым.

Соглашение с 27-летним россиянином носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2021/22.

??Станислав Гареев стал игроком «Автомобилиста»

С защитником заключён двусторонний контракт до конца сезона.https://t.co/Cypt7MlHOI pic.twitter.com/9J98IuS9D4 — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) September 30, 2021

В сезоне-2020/21 Гареев выступал за «Трактор», на его счету 1 заброшенная шайба в 24 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф защитник принял участие в 3 встречах и не отличился результативными действиями.