Источник: Иван Федотов пробудет в Северодвинске до сентября

Голкипер сборной России и «Филадельфии» Иван Федотов на данный момент находится в Северодвинске. Там расположен 907-й учебный центр главкомата Военно-Морского флота, рассказал «Фонтанке» источник.

Ранее «СЭ» сообщил, что голкипер в данный момент находится в воинской части номер 59075 в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решиться, где Федотов будет проходить службу.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.

Появились фотографии хоккеиста Федотова из воинской части в Северодвинске.