Источник: вратарь Федотов проведет в армии весь год

Голкипер сборной России Иван Федотов проведет весь год на службе в Северодвинске, сообщает Telegram-канал «АренаБреда».

По данным источника, хоккеисту уже сообщили об этом решении. Пока непонятно, удастся ли ему тренироваться на Севере.

Ранее «СЭ» сообщил, голкипер в данный момент находится в воинской части номер 59075 в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России.

На днях хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге, он обвиняется в уклонении от службы в армии.