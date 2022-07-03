Источник: голкипер Иван Федотов находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы

Голкипер ЦСКА Иван Федотов в настоящее время, предположительно находится в Североморске Мурманской области. Игрок будет проходить воинскую службу на Новой Земле, информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Предположительно, местом службы будет одна из воинских частей, находящихся на Новой Земле в Северном Ледовитом океане», — рассказал источник.

Ранее 25-летний Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. Вратарь подозревается в уклонении от службы в армии.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение на гол с «Филадельфией» из Национальной хоккейной лиги.