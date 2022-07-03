Варицкий заявил, что ситуация с Федотовым станет уроком для всех молодых хоккеистов

Чемпион мира 1993 года, генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился мнением о ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

1 июля стало известно, что спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

«Я считаю, что каждый игрок должен сам следить за своей судьбой, устраивать ее и заниматься этим вопросом. Каждый должен включать голову. Ситуация с Федотовым станет месседжем для всех молодых игроков», — приводит ТАСС слова Варицкого.

В сезоне-2021/22 Федотов стал лучшим вратарем КХЛ. 25-летний голкипер провел 2 сухих матча в 26 играх регулярного чемпионата и 1 — в 22 встречах плей-офф. В составе красно-синих хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

После завершения прошлого сезона голкипер подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия», который выбрал его на драфте в 2015 году под общим 188-м номером.