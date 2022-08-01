«Спартак» подписал контракт с нападающим Алексеем Липановым

«Спартак» заключил двусторонний контракт с центральным нападающим Алексеем Липановым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

22-летний Липанов провел минувший сезон в составе фарм-клубов «Далласа» и «Тампы-Бэй» в АХЛ, а в позапрошлом сезоне набрал 18 (7+11) очков в 38 матчах ВХЛ, играя в России на правах аренды.

Ранее воспитанник «Спартака» был выбран в третьем раунде драфта НХЛ и становился бронзовым призером юниорского чемпионата мира, а также привлекался к выступлениям за молодежную сборную России, выступая последние пять сезонов в Северной Америке.