Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:30

Юрий Бабенко — о работе с Билялетдиновым в «Ак Барсе»: «Мы с ним на одной волне»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко подвел итоги матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тяжело дался первый период, три удаления подряд. Разбирали большинство «Авангарда», ведь недаром команда идет в этом компоненте на первом месте. Она доставила нам немало проблем. Ребята — молодцы, не хотели проигрывать. Видимо, с первых смен сказался супернастрой. Неплохо провели второй и третий периоды, заслуженно победили.

Как может довлеть работа с Зинэтулой Хайдаровичем? Мы обсуждаем с Билялетдиновым все, начиная от тренировочного процесса, заканчивая тактикой и схемами на игру. Прислушиваюсь к его советам, мы с ним на одной волне. Ребята увидели, что сейчас совсем не до шуток. Никого этот результат не устраивает», — приводит слова Бабенко «РБ Спорт».

Также специалист ответил на вопрос относительно будущего в команде форварда Александра Бурмистрова.

«Будущее Бурмистрова? Давайте без слухов. Они ходят с августа, неуместно его комментировать. Что касается его будущего, то это вопрос к руководству», — сказал Бабенко.

«Ак Барс» набрал 43 очка в 39 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Следюущий матч команда проведет дома 19 декабря против «Куньлуня».

Источник: РБ Спорт
Александр Бурмистров
Юрий Бабенко
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

Козлов — о победе над «Сибирью»: «Горжусь, как играли в обороне, парни ловили шайбу на себя»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 41 15 26 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
8.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 3
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 2 : 1
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
8.12 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости