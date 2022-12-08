Юрий Бабенко — о работе с Билялетдиновым в «Ак Барсе»: «Мы с ним на одной волне»
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко подвел итоги матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Тяжело дался первый период, три удаления подряд. Разбирали большинство «Авангарда», ведь недаром команда идет в этом компоненте на первом месте. Она доставила нам немало проблем. Ребята — молодцы, не хотели проигрывать. Видимо, с первых смен сказался супернастрой. Неплохо провели второй и третий периоды, заслуженно победили.
Как может довлеть работа с Зинэтулой Хайдаровичем? Мы обсуждаем с Билялетдиновым все, начиная от тренировочного процесса, заканчивая тактикой и схемами на игру. Прислушиваюсь к его советам, мы с ним на одной волне. Ребята увидели, что сейчас совсем не до шуток. Никого этот результат не устраивает», — приводит слова Бабенко «РБ Спорт».
Также специалист ответил на вопрос относительно будущего в команде форварда Александра Бурмистрова.
«Будущее Бурмистрова? Давайте без слухов. Они ходят с августа, неуместно его комментировать. Что касается его будущего, то это вопрос к руководству», — сказал Бабенко.
«Ак Барс» набрал 43 очка в 39 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Следюущий матч команда проведет дома 19 декабря против «Куньлуня».
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|СКА
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|ЦСКА
|38
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|14
|53
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|Торпедо
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|16
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|5
|Динамо М
|39
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|6
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|22
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|Северсталь
|39
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|25
|37
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|40
|13
|27
|30
|11
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|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|8.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 3
|8.12
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|2 : 1
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|8.12
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|8.12
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -