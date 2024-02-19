«Амур» объявил о продлении контракта с Броадхерстом
Как ранее сообщал «СЭ», «Амур» продлит контракт с нападающим Алексом Броадхерстом.
Об этом в своем Telegram-канале написал генеральный директор хабаровчан Роман Крамарь.
Новое соглашение с 30-летним американцем будет рассчитано на два года. Все документы будут оформлены в ближайшее время. 12 февраля «СЭ» сообщил, что зарплата форварда по новому контракту составит 70 миллионов рублей за сезон.
В нынешнем сезоне Броадхерст провел в составе хабаровской команды 19 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.
«Амур» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 65 матчах.
Источник: https://t.me/ROMAN_AMUR/245
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