«Амур» объявил о продлении контракта с Броадхерстом

Как ранее сообщал «СЭ», «Амур» продлит контракт с нападающим Алексом Броадхерстом.

Об этом в своем Telegram-канале написал генеральный директор хабаровчан Роман Крамарь.

Новое соглашение с 30-летним американцем будет рассчитано на два года. Все документы будут оформлены в ближайшее время. 12 февраля «СЭ» сообщил, что зарплата форварда по новому контракту составит 70 миллионов рублей за сезон.

В нынешнем сезоне Броадхерст провел в составе хабаровской команды 19 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

«Амур» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 65 матчах.