Воробьев — о перекрестном плей-офф: «Это очень интересно, надо было раньше такой формат делать»

Бывший тренер сборной России, «Металлурга» и СКА Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил новый формат плей-офф КХЛ.

«Вообще плей-офф очень интересный в этом году, «Восток» против «Запада», надо было раньше такой формат делать, может быть даже с первого круга, это очень интересно», — сказал Воробьев «СЭ».

С сезона-2023/24 плей-офф КХЛ проходит в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций.