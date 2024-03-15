Илья Воробьев — о своем будущем: «Я рассчитываю в следующем году работать»

Бывший тренер сборной России, «Металлурга» и СКА Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе в следующем сезоне.

«Я рассчитываю в следующем году работать, естественно. А по поводу предложений, сейчас все-таки идет плей-офф, не очень солидно об этом говорить», — сказал Воробьев «СЭ».

Последним местом работы 48-летнего тренера был «Металлург», который он покинул в 2023 году.