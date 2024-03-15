Воробьев о серии «Авангард» — «Локомотив»: «Будем наслаждаться тем, что команды могут показать друг другу»

Бывший тренер сборной России, «Металлурга» и СКА Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, чего ждать от серии четвертьфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом».

«Будем наслаждаться тем, что команды могут показать друг другу. Сможет ли «Авангард» противопоставить этой плотной обороне что-то, смогут ли они пробиться на пятак и воспользоваться своими шансами», — сказал Воробьев «СЭ».

Первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» пройдет 16 марта в Омске. Начало — в 13.30 по московскому времени.