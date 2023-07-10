Канадский защитник Калдис перейдет в минское «Динамо»
Пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что канадский защитник Янни Калдис перейдет в клуб.
С 27-летним хоккеистом достигнута договоренность о подписании контракта.
Последние три сезона канадец выступал за «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В минувшем регулярном чемпионате на его счету 51 игра и 26 (6+26) очков. В плей-офф — два матча.
Также в сезоне-2020/21 на правах аренды защитник выступал в Австрии за «Дорнбирн». Калдис провел 34 игры и набрал 13 (2+11) очков. До этого играл за различные команды в юниорских и студенческих лигах Канады.
Источник: https://t.me/hcdinamoby/26203
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