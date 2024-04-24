Игрок «Трактора» Щучинов: «Надеюсь, на следующий год будет уже опыт финала Кубка Гагарина»

Защитник «Трактора» Артем Щучинов поделился впечатлениями от своего дебютного сезона в КХЛ.

«Быть в призах — все равно приятно. Мне очень нравится КХЛ, потому что здесь матчи через день. Всегда лучше играть, чем тренироваться. На следующий сезон еще буду сильнее, еще больше опыта получу. Надеюсь, будет уже опыт финала Кубка Гагарина», — приводит «РБ Спорт» слова Щучинова.

«Трактор» стал бронзовым призером Кубка Гагарина. 18-летний Щучинов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 провел 54 матча, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами. В плей-офф на его счету 7 игр.