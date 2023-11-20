Игрок «Спартака» Рубцов поделился мнением об игре в неравных составах

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов рассказал, что предпочтет двухминутную игру в формате «пять на три» пятиминутному большинству «пять на четыре».

«Играть две минуты в формате пять на три лучше, конечно. Думаю, шансов забить больше, чем пять минут — пять на четыре. Но честно, не знаю, с чем это связано. Возможно, психология», — цитирует Рубцова Legalbet.

В текущем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на счету Рубцова 5 (3+2) очков в 20 играх.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 49 очков в 33 матчах. 21 ноября красно-белые сыграют против «Локомотива».