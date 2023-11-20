Иванов, Рой и Цыплаков признаны лучшими игроками 11-й недели КХЛ
КХЛ на официальном сайте определила лучших игроков 11-й недели в четырех номинациях.
Среди голкиперов лучшим стал Сергей Иванов («Адмирал»), в активе которого одна победа в трех матчах недели, одна игра также завершилась в серии бросков. По воротам Иванова было нанесено 123 броска из которых он отразил 97,56 процента. Хоккеист также признан лучшим новичком недели.
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Джереми Рой («Витязь»). Он набрал 6 (0+6) очков в пяти матчах недели.
Среди форвардов лучшим впервые в карьере признан Максим Цыплаков («Спартак»), в активе которого 5 (5+0) очков в трех матчах недели. Шайбы в матче с «Динамо» Мск и «Ладой» стали победными для его команды.
КХЛ: «Металлург» — «Сибирь», СКА — ЦСКА. Расписание матчей 20 ноября
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|33
|21
|12
|46
|2
|Авангард
|32
|21
|11
|45
|3
|Лада
|33
|18
|15
|42
|4
|Ак Барс
|32
|19
|13
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Сал. Юлаев
|32
|19
|13
|39
|7
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|8
|Сибирь
|32
|14
|18
|33
|9
|Нефтехимик
|32
|13
|19
|31
|10
|Амур
|32
|12
|20
|30
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|25
|12
|Адмирал
|30
|8
|22
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|4
|Торпедо
|32
|19
|13
|40
|5
|СКА
|31
|18
|13
|36
|6
|ЦСКА
|31
|17
|14
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|20.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|20.11
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|- : -
|20.11
|19:00
|
Торпедо – Барыс
|- : -
|20.11
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -